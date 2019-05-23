На Украине вступил в силу указ о роспуске Верховной рады

Согласно документу, кабинету министров Украины поручено обеспечить финансирование внеочередных выборов. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 20 мая, в ходе церемонии по вступлении в должность президента Зеленский заявил, что планирует распустить Верховную раду. Также президент Украины призвал кабинет министров подать в отставку, объяснив свое решение тем, что он не понимает правительство Украины, которое «только разводит руками» и говорит, что не сможет ничего сделать.

Между тем на следующий день, 21 мая, Рада отказалась рассматривать предложенный новоизбранным президентом законопроект о выборах. Так Зеленский предложил законопроект, который предполагал отменить мажоритарную систему и понизить проходной барьер для партий с 5% до 3%.