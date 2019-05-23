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На Украине вступил в силу указ о роспуске Верховной рады 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: Sergii Kharchenko ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Указ новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады в четверг, 23 мая, был опубликован в правительственном издании «Урядовый курьер». Внеочередные выборы назначены на 21 июля 2019 года.
Согласно документу, кабинету министров Украины поручено обеспечить финансирование внеочередных выборов. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, 20 мая, в ходе церемонии по вступлении в должность президента Зеленский заявил, что планирует распустить Верховную раду. Также президент Украины призвал кабинет министров подать в отставку, объяснив свое решение тем, что он не понимает правительство Украины, которое «только разводит руками» и говорит, что не сможет ничего сделать.
Между тем на следующий день, 21 мая, Рада отказалась рассматривать предложенный новоизбранным президентом законопроект о выборах. Так Зеленский предложил законопроект, который предполагал отменить мажоритарную систему и понизить проходной барьер для партий с 5% до 3%.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Правительство Украины , Верховная Рада
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