Сенат США утвердил резолюцию к пятилетию Евромайдана

Комитет по иностранным делам Сената США рекомендовал к принятию резолюцию, приуроченную к пятилетию революции на Украине . Об этом сообщается в фейсбуке посольства Украины в США.

Отмечается, что в резолюции поддерживаются демократические ценности, за которые выступали участники Революции Достоинства (так на Украине называют события 2014 года, которые также известны как Евромайдан).

В дипмиссии уточнили, что документ подтверждает приверженность Соединенных Штатов к внедрению украинскими властями "демократических и рыночных реформ", а также восстановлению "территориальной целостности" Украины.

Также в резолюции говорится, что Вашингтон продолжит предоставлять Киеву "летальные и нелетальные" виды помощи, которые позволят повысить обороноспособность государства "на земле, в море и в воздухе".