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Сенат США утвердил резолюцию к пятилетию Евромайдана 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Комитет по иностранным делам Сената США рекомендовал к принятию резолюцию, приуроченную к пятилетию революции на Украине. Об этом сообщается в фейсбуке посольства Украины в США.
Отмечается, что в резолюции поддерживаются демократические ценности, за которые выступали участники Революции Достоинства (так на Украине называют события 2014 года, которые также известны как Евромайдан).
В дипмиссии уточнили, что документ подтверждает приверженность Соединенных Штатов к внедрению украинскими властями "демократических и рыночных реформ", а также восстановлению "территориальной целостности" Украины.
Также в резолюции говорится, что Вашингтон продолжит предоставлять Киеву "летальные и нелетальные" виды помощи, которые позволят повысить обороноспособность государства "на земле, в море и в воздухе".
Ранее издание The Washington Post в редакционной колонке выразило мнение, что президент Украины Владимир Зеленский будет держаться подальше от США.
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Комментарии3
В мире , США , Владимир Зеленский , Сенат США
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