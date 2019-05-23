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Киев обвинил Россию в «тяжелых пытках» десятков украинских заключенных 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Бывший представитель Украины трехсторонней контактной группы в Донбассе Евгений Марчук заявил, что Москва якобы предоставляет недостоверные сведения относительно украинских военных, задержанных в России, в попытках скрыть следы "тяжелых пыток". Об этом сообщают украинские СМИ.
По его словам, Киев поддерживает обмен пленниками по принципу "всех на всех", однако когда Украина направила России список из 107 заключенных, Москва "нашла" только 27 из них. При этом, утверждает Марчук, украинским властям известно, где они находятся.
"На мой взгляд, это может быть связано только с одним. Большинство из этих 80 наших могли быть подвергнуты тяжелым пыткам, и следы этих пыток сразу же видны", — считает Марчук.
Он заключил, что доказательства пыток повлекли бы международное судебное разбирательство в Гааге.
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому обменяться задержанными по принципу "всех на всех".
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Комментарии6
В мире , Владимир Зеленский , Сергей Лавров , Москва
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