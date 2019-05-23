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«Покиньте Крым»: В НАТО обратились к России 

Рамблер + ещё 21 13 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия должна уйти из Крыма, не помогать Донбассу и освободить украинских моряков, заявил председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич. Стенограмма его выступления на очередной сессии комитета опубликована на сайте альянса.
В ходе своей речи британец анонсировал программу сессии, представил нового члена комитета — греческого генерала Христоса Христодулу, — предложил почтить минутой молчания погибших военных НАТО и назвал проблемы, с которыми ныне сталкивается Североатлантический Альянс, беспрецедентными.
«Глобальный баланс сил меняется», — объяснил он.
Пич назвал нынешний период в истории НАТО очень напряженным и анонсировал усиление борьбы с терроризмом и поддержки Украины и Грузии в черноморском регионе.
«И просто для ясности — Альянс не принимает и не примет незаконную аннексию Крыма Россией», — добавил военный, призвав РФ покинуть полуостров, перестать поддерживать сепаратистов на востоке Украины, а также освободить украинских моряков и корабли, задержанные во время керченского инцидента.
Комментарии1011
В мире , Войска , Политика , НАТО , Республика Крым
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