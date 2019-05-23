«Покиньте Крым»: В НАТО обратились к России

Россия должна уйти из Крыма , не помогать Донбассу и освободить украинских моряков, заявил председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич. Стенограмма его выступления на очередной сессии комитета опубликована на сайте альянса.

В ходе своей речи британец анонсировал программу сессии, представил нового члена комитета — греческого генерала Христоса Христодулу, — предложил почтить минутой молчания погибших военных НАТО и назвал проблемы, с которыми ныне сталкивается Североатлантический Альянс, беспрецедентными.

«Глобальный баланс сил меняется», — объяснил он.

Пич назвал нынешний период в истории НАТО очень напряженным и анонсировал усиление борьбы с терроризмом и поддержки Украины и Грузии в черноморском регионе.