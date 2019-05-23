SpaceX подала в суд на ВВС США

Суть иска заключается в том, что, по мнению компании Илона Маска, тендер на разработку ракетного двигателя прошел с многочисленными нарушениями.

Компания SpaceX Илона Маска подала в суд на ВВС США . Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документы суда.

«Центр ВВС по космическим и ракетным системам ВВС безосновательно раздал контракты на три не зарекомендовавших себя ракеты неизвестных параметров», — говорится в документе.

В компании Илона Маска отметили, что ракеты конкурентов не только не летали в космос, но и даже не были построены. Тем временем, SpaceX предложила на анализ уже действующие ракеты, сертифицируемые для перевозки наиболее важных грузов в стране и совершившие полеты на орбиту.

Тем самым, итоги тендера оказались необъяснимыми: Центр ВВС по космическим и ракетным системам посчитал предложение SpaceX наиболее рискованным.