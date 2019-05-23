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SpaceX подала в суд на ВВС США 

ТК «Звезда» + ещё 4 2 часа назад
Фото: Nasa ZUMAPRESS.com Globallookpress
Суть иска заключается в том, что, по мнению компании Илона Маска, тендер на разработку ракетного двигателя прошел с многочисленными нарушениями.
Компания SpaceX Илона Маска подала в суд на ВВС США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документы суда.
«Центр ВВС по космическим и ракетным системам ВВС безосновательно раздал контракты на три не зарекомендовавших себя ракеты неизвестных параметров», — говорится в документе.
В компании Илона Маска отметили, что ракеты конкурентов не только не летали в космос, но и даже не были построены. Тем временем, SpaceX предложила на анализ уже действующие ракеты, сертифицируемые для перевозки наиболее важных грузов в стране и совершившие полеты на орбиту.
Тем самым, итоги тендера оказались необъяснимыми: Центр ВВС по космическим и ракетным системам посчитал предложение SpaceX наиболее рискованным.
Напомним, что ВВС США планирует разрабатывать собственный ракетный двигатель взамен российских РД-180. В военном ведомстве США заявили, что намерены полностью отказаться от них к 2022 году.
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В мире , Наука и техника , США , Пентагон , SpaceX
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