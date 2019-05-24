Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пентагон назвал цель отправки солдат на Ближний Восток 

Lenta.ru + ещё 20 1 час назад
Фото: Joshua Roberts / Reuters
В Пентагоне назвали главную цель отправки американских военных на Ближний Восток на фоне ухудшения отношений с Ираном. Об этом заявила помощник главы оборонного ведомства Кэти Уилбаргер, передает РИА Новости.
Она подчеркнула, что политика США в отношении Ирана не меняется. «И мы не рассматриваем эти дополнительные силы как источник для враждебности, они оборонительные по своей сути», — пояснила Уилбаргер.
По ее словам, главная цель отправки американских солдат на Ближний Восток — вернуть Иран за стол переговоров. Она отметила, что Вашингтон не ищет конфликтов с Ираном, о чем свидетельствуют заявления главы государства Дональда Трампа и министра обороны Патрика Шанахана.
23 мая сообщалось, что центральное командование Армии США запросило усиление своих оборонных способностей и дополнительное вооружение для противостояния Ирану. Трамп рассказал, что речь идет о 1,5 тысячи военных.
Отношения США и Ирана обострились год назад. В начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана. Новый пакет ограничительных мер США против Ирана вступил в силу в ноябре. Санкции распространяются на экспорт нефти, промышленность, торговлю и операции Центробанка страны в долларах.
Последние новости
Трамп уточнил число направляемых на Ближний Восток солдат Православная церковь Украины снова раскололась Российский ядерный центр закупит иконы и панно на два миллиона рублей
Комментарии1
В мире , Армия , США , Дональд Трамп , Министерство обороны , Пентагон , Центральный банк России , РИА Новости , Иран
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определен победитель финала шоу «Голос. Дети»42
Скандал на «Голосе»: Дочь Алсу не явилась на финал шоу125
«Мракобес»: Милонов накинулся на ведущего НТВ80
«Вот идите к Путину»: Климкин вспомнил Лаврова и водку49
«Вы — враги России»: Соловьев об очередях за паспортами в ДНР647
Видео
01:26
«Не хотят вам говорить»: Путин дал совет патриарху
Общество
03:50
В Кремле отреагировали на отставку Мэй
Политика Европа
04:54
Студенты из США запустили ракету в космос
Наука и техника
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
00:57
Выборы в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»
В мире
01:09
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша
Происшествия
00:30
Журналистов обстреляли из танка в Сирии
В мире
00:42
Во время «последнего звонка» на школьников рухнул потолок
Происшествия
00:27
Мэй заплакала во время объявления отставки
В мире
00:27
Тереза Мэй объявила об отставке
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение