Пентагон назвал цель отправки солдат на Ближний Восток 

В Пентагоне назвали главную цель отправки американских военных на Ближний Восток на фоне ухудшения отношений с Ираном. Об этом заявила помощник главы оборонного ведомства Кэти Уилбаргер, передает РИА Новости.
Она подчеркнула, что политика США в отношении Ирана не меняется. «И мы не рассматриваем эти дополнительные силы как источник для враждебности, они оборонительные по своей сути», — пояснила Уилбаргер.
По ее словам, главная цель отправки американских солдат на Ближний Восток — вернуть Иран за стол переговоров. Она отметила, что Вашингтон не ищет конфликтов с Ираном, о чем свидетельствуют заявления главы государства Дональда Трампа и министра обороны Патрика Шанахана.
23 мая сообщалось, что центральное командование Армии США запросило усиление своих оборонных способностей и дополнительное вооружение для противостояния Ирану. Трамп рассказал, что речь идет о 1,5 тысячи военных.
Отношения США и Ирана обострились год назад. В начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана. Новый пакет ограничительных мер США против Ирана вступил в силу в ноябре. Санкции распространяются на экспорт нефти, промышленность, торговлю и операции Центробанка страны в долларах.