Саакашвили заявил, что не охотится за должностями на Украине

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его не интересуют должности на Украине , их должны занять молодые люди, которые в большом количестве идут в политику в этой стране.

"Сейчас мной не движет должностная и личная амбиция. Сейчас фантастическая возможность, может быть, последняя за современную историю действительно реформировать и направить Украину на нужный путь, обеспечить ее быстрый экономический рост, возвращение людей… Я не собираюсь лично кому-нибудь мстить, у меня нет времени на это, этим обязательно должны заниматься юристы, новый прокурор, и так далее", — заявил Саакашвили в эфире украинского телеканала "Макси-ТВ".

Он не уточнил, когда именно вернется на Украину, но предполагает приехать гораздо быстрее названных журналистами сроков.

"Сейчас нам важно дать возможность молодежи, которая войдет в большом количестве, дать им государство, если они захотят, поделиться опытом, если они захотят, предложить идеи и все время вести диалог с народом Украины. В этом я с удовольствием поучаствую, а там все само определится. Я человек, который занимал все должности в двух разных странах, и точно не охочусь за должностями. Но точно знаю, что просто не переживу еще одну неудачу Украины", — добавил он.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший на тот момент президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив ему гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.

В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.