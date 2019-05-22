Украина объяснила ООН закон о языке

В. Єльченко надіслав голові Ради Безпеки лист щодо Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та аргументацію про те, чому цей закон не відноситься до порядку денного Радбезу ООН.



Лист буде опублікований в ООН як офіційний документ Ради Безпеки pic.twitter.com/SZDxX14DWE— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 22 мая 2019 г. Постпред Украины при ООН направил главе Совета Безопасности организации письмо, в котором даны разъяснения относительно закона о государственном языке.

В документе приведены аргументы, убеждающие, что норма не относится к повестке дня организации. В настоящий момент текст недоступен для публики, однако в Twitter украинской миссии в объединении пообещали, что обнародуют его в течение дня.

Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» 25 апреля. 15 мая его подписал бывший президент страны Пётр Порошенко . Согласно документу, на единственном госязыке должны разговаривать все чиновники и руководители госорганов, врачи, адвокаты, руководители вузов, судьи и другие.