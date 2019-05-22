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Украина объяснила ООН закон о языке 

News.ru + ещё 2 57 минут назад
Фото: twitter.com/UKRinUN
Постпред Украины при ООН направил главе Совета Безопасности организации письмо, в котором даны разъяснения относительно закона о государственном языке.
В документе приведены аргументы, убеждающие, что норма не относится к повестке дня организации. В настоящий момент текст недоступен для публики, однако в Twitter украинской миссии в объединении пообещали, что обнародуют его в течение дня.
Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» 25 апреля. 15 мая его подписал бывший президент страны Пётр Порошенко. Согласно документу, на единственном госязыке должны разговаривать все чиновники и руководители госорганов, врачи, адвокаты, руководители вузов, судьи и другие.
Ранее, как писал News.ru, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Совет Безопасности организации должен дать свою оценку украинскому закону о языке. Российская сторона считает, что этот документ нарушает Минские договорённости.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Василий Небензя , ООН , Верховная Рада
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