Китай сравнил США с Дон Кихотом

Китае заявили, что США , которые рассматривают другие державы как угрозы, напоминают Дон Кихота.

«Ментальность времен Холодной войны возвращается и становится движущей силой в политике и стратегии безопасности некоторых крупных держав. В частности, США постоянно говорят, что чувствуют себя некомфортно из-за других стран», — заявил китайский посланник Ли Сун на конференции ООН по разоружению в Женеве.

«Невозможно не вспомнить описанного Сервантесом воинственного и облачённого в доспехи Дон Кихота, готового валить наземь ветряные мельницы», — добавил он.

Китайский посланник отметил, что когда национальная стратегия безопасности формируется на основе такого образа мышления, это уже само по себе создает угрозу международной безопасности и миру, пишет Reuters.

По словам Ли Суна, США в вопросах безопасности преследуют собственные цели в ущерб международным правилам. Он утверждает, что Америка взяла в привычку саботировать и разрывать договоренности, наращивая при этом собственную наступательную и оборонительную мощь.

Тем самым США «усиливают напряжение, провоцируют гонку вооружений и подрывают стратегическую стабильность». Китайский посланник считает, что, предпочитая видеть в других странах конкурентов, Соединенные Штаты могут превратить их во врагов, даже вопреки их собственным желаниям.