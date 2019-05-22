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Китай сравнил США с Дон Кихотом 

Деловая газета «Взгляд» 46 минут назад
Фото: Reuters
В Китае заявили, что США, которые рассматривают другие державы как угрозы, напоминают Дон Кихота.
«Ментальность времен Холодной войны возвращается и становится движущей силой в политике и стратегии безопасности некоторых крупных держав. В частности, США постоянно говорят, что чувствуют себя некомфортно из-за других стран», — заявил китайский посланник Ли Сун на конференции ООН по разоружению в Женеве.
«Невозможно не вспомнить описанного Сервантесом воинственного и облачённого в доспехи Дон Кихота, готового валить наземь ветряные мельницы», — добавил он.
Китайский посланник отметил, что когда национальная стратегия безопасности формируется на основе такого образа мышления, это уже само по себе создает угрозу международной безопасности и миру, пишет Reuters.
По словам Ли Суна, США в вопросах безопасности преследуют собственные цели в ущерб международным правилам. Он утверждает, что Америка взяла в привычку саботировать и разрывать договоренности, наращивая при этом собственную наступательную и оборонительную мощь.
Тем самым США «усиливают напряжение, провоцируют гонку вооружений и подрывают стратегическую стабильность». Китайский посланник считает, что, предпочитая видеть в других странах конкурентов, Соединенные Штаты могут превратить их во врагов, даже вопреки их собственным желаниям.
Напомним, между США и Китаем продолжается торговая война. Недавно после внесения китайской компании Huawei в черные списки США стало известно, что владельцам смартфонов этого бренда могут блокировать доступ к продуктам Google, что приведет к невозможности обновления операционной системы Android и программ Google.
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В мире , Азия , США , ООН , Google , Reuters , Китай
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