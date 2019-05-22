Мэй назвала сроки выхода Великобритании из ЕС

Великобритания выйдет из состава Евросоюза к концу июля, если парламент перед уходом на летние каникулы одобрит новую редакцию билля о Brexit. Об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй

Текст документа будет опубликован 24 мая. По мнению главы правительства, это даст Палате общин «максимум возможного времени» для его тщательного изучения, сообщает ТАСС.

Новый вариант сделки по Brexit был представлен Мэй 22 мая. Он включает в себя 10 пунктов, направленных на то, чтобы парламент поддержал ранее разработанный план по выходу страны из сообщества. В частности, в документе предусмотрена возможность депутатов поднять вопрос о проведении повторного референдума по Brexit, но только после одобрения соглашения с Брюсселем.