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Мэй назвала сроки выхода Великобритании из ЕС 

News.ru 1 час назад
Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Великобритания выйдет из состава Евросоюза к концу июля, если парламент перед уходом на летние каникулы одобрит новую редакцию билля о Brexit. Об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй.
Текст документа будет опубликован 24 мая. По мнению главы правительства, это даст Палате общин «максимум возможного времени» для его тщательного изучения, сообщает ТАСС.
Новый вариант сделки по Brexit был представлен Мэй 22 мая. Он включает в себя 10 пунктов, направленных на то, чтобы парламент поддержал ранее разработанный план по выходу страны из сообщества. В частности, в документе предусмотрена возможность депутатов поднять вопрос о проведении повторного референдума по Brexit, но только после одобрения соглашения с Брюсселем.
Ранее News.ru писал, что лейбористы призвали Мэй не вносить на голосование в парламенте билль о Brexit. По их мнению, предлагаемые премьером варианты компромисса слишком слабы.
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Комментарии
В мире , Тереза Мэй , Парламент Великобритании , ЕС , Лейбористская партия , ИТАР-ТАСС , Великобритания
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