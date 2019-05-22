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Порошенко: Зеленский нарушил конституцию 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что действующий глава государства нарушил конституцию страны, объявив о роспуске Верховной рады. Также он считает неверным решение об изменении избирательной системы, не принятое парламентом.
После предложенных изменений во власть смогли бы попасть неизвестные «секретарши и водители», передаёт ТАСС.
Также политик попросил нового лидера страны объяснить слова руководителя администрации президента Андрея Богдана о возможности проведения референдума по переговорам с Россией.
В стране есть опасения, что это может быть капитуляция. Я бы очень советовал команде нового президента срочно развеять эти слухи, которые были или неудачным экспромтом, или сознательным шагом, — подчеркнул он.
По его мнению, такое решение может угрожать независимости и территориальной целостности государства.
Ранее News.ru писал, что депутаты встретили в штыки решение Зеленского о роспуске Рады. Так, лидер Радикальной партии Олег Ляшко объявил о сборе подписей под обращением в Конституционный суд Украины о признании соответствующего указа президента незаконным.
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Комментарии
В мире , Украина , Олег Ляшко , Петр Порошенко , Администрация Президента РФ , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС
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