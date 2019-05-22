Порошенко: Зеленский нарушил конституцию

После предложенных изменений во власть смогли бы попасть неизвестные «секретарши и водители», передаёт ТАСС.

Также политик попросил нового лидера страны объяснить слова руководителя администрации президента Андрея Богдана о возможности проведения референдума по переговорам с Россией.

В стране есть опасения, что это может быть капитуляция. Я бы очень советовал команде нового президента срочно развеять эти слухи, которые были или неудачным экспромтом, или сознательным шагом, — подчеркнул он.

По его мнению, такое решение может угрожать независимости и территориальной целостности государства.