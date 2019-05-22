Порошенко объявил о ребрендинге партии

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что его партию Блок Петра Порошенко — «Солидарность» ждут серьёзные перемены.

По его словам, сменится и формат объединения, и его списки, передаёт ТАСС.

Моя команда готова к выборам, будет принимать участие в выборах и победит в выборах. В ближайшее время мы будем собирать съезд партии, где будет очень серьёзный ребрендинг, — подчеркнул он.

Политик добавил, что фракция необходима для нового созыва Верховной рады , для сохранения ценностей Европы и Атлантики. Политическая сила не позволит властям развернуть государство к России и остановит запущенные изменения.

Ранее, как писал News.ru, Порошенко заявил, что действующий глава государства нарушил конституцию страны, объявив о роспуске Верховной рады. Также он считает неверным решение об изменении избирательной системы, не принятое парламентом.