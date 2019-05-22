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В ДНР вынесли приговор по делу об убийстве Гиви 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
В самопровозглашенной Донецкой народной республике вынесли первый приговор по делу об убийстве командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной Гиви).
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства государственной безопасности (МГБ).
Житель ДНР Дмитрий Батрак приговорен к 12 годам лишения свободы за шпионаж в пользу СБУ.
По информации ведомства, Батрак производил сбор информации о передвижении и местах дислокации военной техники в целях передачи разведывательной информации СБУ, а также приобрел и передал исполнителям убийства Гиви сим-карты, которые были использованы при организации покушения.
Напомним, командир батальона «Сомали» Михаил Толстых погиб 8 февраля 2017 года в результате обстрела из реактивного пехотного огнемета «Шмель».
В мире , СБУ
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