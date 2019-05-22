В ДНР вынесли приговор по делу об убийстве Гиви

В самопровозглашенной Донецкой народной республике вынесли первый приговор по делу об убийстве командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной Гиви).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства государственной безопасности (МГБ).

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По информации ведомства, Батрак производил сбор информации о передвижении и местах дислокации военной техники в целях передачи разведывательной информации СБУ, а также приобрел и передал исполнителям убийства Гиви сим-карты, которые были использованы при организации покушения.

Напомним, командир батальона «Сомали» Михаил Толстых погиб 8 февраля 2017 года в результате обстрела из реактивного пехотного огнемета «Шмель».