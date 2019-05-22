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В ДНР вынесли первый приговор причастному к убийству Гиви 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый приговор вынесен в Донецкой народной республике (ДНР) одному из причастных к убийству командира батальона "Сомали" Михаила Толстых. Как в среду сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ) республики, речь идет о жителе ДНР Дмитрии Батраке, он приговорен к 12 годам лишения свободы.
"Установлено, что Батрак осуществлял фото— и видеосъемку административных зданий Донецка, сбор информации о передвижении и местах дислокации военной техники в целях передачи разведывательной информации СБУ", — цитирует сообщение ведомства Донецкое агентство новостей.
Батраком также "было отработано задание по покупке и передаче сим-карт мобильного оператора республиканской связи "Феникс", которые использовались в дальнейшем при организации покушения на Михаила Толстых", подчеркнули в МГБ. Там рассказали, что в мае 2019 года приговором суда Батрак был признан виновным по статье 321 УК ДНР ("Шпионаж"), ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.
Командир батальона "Сомали" Михаил Толстых (позывной Гиви) погиб 8 февраля 2017 года в результате обстрела из реактивного пехотного огнемета "Шмель". В оперативном командовании ДНР заявили, что его гибель "была выгодна украинским спецслужбам".
Михаил Толстых родился в 1980 году в Иловайске. Проходил срочную службу в Вооруженных силах Украины. В рядах ополчения ДНР с апреля 2014 года. На Толстых неоднократно совершались покушения, он был несколько раз ранен в боях.
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Комментарии4
В мире , СБУ , Донецк
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