В Мексике имущество коррупционеров стали раздавать беднякам

Правительство Мексики решило помочь бедным гражданам, продавая с аукциона недвижимость и автомобили коррупционеров. Об этом сообщает The Guardian.

Программа помощи бедным получила название «Робин Гуд». Все вырученные от аукциона деньги пойдут в муниципалитеты на социальные проекты. «Все, что конфисковано [у преступников], будет возвращено общинам, прежде всего бедным», — заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Первый аукцион состоится 26 мая в бывшей президентской резиденции Лос-Пинос. Reuters сообщает, что на торгах будут представлены 82 автомобиля дорогих марок Lamborghini Murciélago, Mercedes-Benz, Chevrolet, Posche. Их общая начальная стоимость составляет 1,5 миллионов долларов (примерно 97 миллионов рублей).

Кроме того, на торгах представлены три дома, один из которых принадлежит бывшему политику. Эти деньги пойдут на помощь людям, проходящим реабилитацию от наркотиков. Отмечается, что некоторые оппозиционеры посчитали мероприятие популизмом.

В сентябре 2018 года президент Мексики заявил о банкротстве страны.