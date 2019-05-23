СМИ: сирийская армия предупредила жителей Идлиба о начале военной операции

Сирийская армия в четверг начала разбрасывать с вертолетов листовки с призывом к жителям провинции Идлиб покинуть свои дома перед началом крупномасштабной военной операции по ее освобождению от террористов, сообщает проправительственная газета al-Watan.

"Вертолеты сирийской армии сбрасывают большое количество листовок на деревни в провинции Идлиб с призывом к их жителям покинуть дома перед началом крупномасштабной операции по ее освобождению", — сообщает газета.

Ожесточенные бои шли в среду между сирийской правительственной армией и террористами в районе города Кафр-Набуда с использованием авиации.

Минобороны РФ сообщило в среду, что ВС Сирии с утра 22 мая отразили уже три атаки боевиков "Джебхат ан-Нусры" * на Кафр-Набуда, в которых участвовали до 500 боевиков. В российском военном ведомстве заявили, что с вечера 21 мая боевики "ан-Нусры"* в Идлибской зоне деэскалации осуществляют массированные атаки на войска САР с использованием техники и РСЗО.

* Террористическая группировка, запрещена в России