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СМИ: сирийская армия предупредила жителей Идлиба о начале военной операции 

Р-Спорт + ещё 6 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Сирийская армия в четверг начала разбрасывать с вертолетов листовки с призывом к жителям провинции Идлиб покинуть свои дома перед началом крупномасштабной военной операции по ее освобождению от террористов, сообщает проправительственная газета al-Watan.
"Вертолеты сирийской армии сбрасывают большое количество листовок на деревни в провинции Идлиб с призывом к их жителям покинуть дома перед началом крупномасштабной операции по ее освобождению", — сообщает газета.
Ожесточенные бои шли в среду между сирийской правительственной армией и террористами в районе города Кафр-Набуда с использованием авиации.
Минобороны РФ сообщило в среду, что ВС Сирии с утра 22 мая отразили уже три атаки боевиков "Джебхат ан-Нусры"* на Кафр-Набуда, в которых участвовали до 500 боевиков. В российском военном ведомстве заявили, что с вечера 21 мая боевики "ан-Нусры"* в Идлибской зоне деэскалации осуществляют массированные атаки на войска САР с использованием техники и РСЗО.
* Террористическая группировка, запрещена в России
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В мире , Министерство обороны , Джебхат ан-Нусра
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