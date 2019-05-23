Филарет отказался выполнять условия томоса

Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко заявил, что не будет выполнять ряд условий томоса об автокефалии.

Об этом он заявил порталу «Новое время».

По его словам, нынешняя церковная структура на Украине является зависимой от Константинопольского патриархата.

«Три пункта, которые отбирают у нас права автокефальной церкви. По названию мы — автокефальная, а на деле мы зависимая от Константинопольского патриархата церковь… Мы не отказываемся от томоса, но не будем выполнять эти три условия, которые записаны в томосе. Не будем выполнять», — сказал он.

Как указал Филарет, он отказывается выполнять условия томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, а также отказывается решать конфликтные ситуация внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.

Ранее Филарет раскритиковал название новой церкви на Украине.