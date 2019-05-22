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Рада отказалась рассматривать предложенный Зеленским законопроект 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Верховная рада отказалась вносить в повестку дня предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о выборах, отменяющий мажоритарную систему и понижающий проходной барьер для партий с 5 до 3%.
Соответствующее решение поддержали 92 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. После провального голосования спикер Верховной рады Андрей Парубий закрыл внеочередное заседание парламента, передает РИА «Новости».
В понедельник в ходе инаугурации Зеленский объявил о роспуске Верховной рады. В ответ председатель Верховной рады Андрей Парубий заявил, что Зеленский нарушает конституцию Украины, и пригрозил конституционным кризисом на Украине.
В то же время лидер «Радикальной партии» и одноименной фракции в Верховной раде Олег Ляшко объявив сбор подписей против роспуска парламента.
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В мире , Видео , Украина , Олег Ляшко , Владимир Зеленский , Андрей Парубий , Верховная Рада , РИА Новости
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