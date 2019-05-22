Рада отказалась рассматривать предложенный Зеленским законопроект

Соответствующее решение поддержали 92 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. После провального голосования спикер Верховной рады Андрей Парубий закрыл внеочередное заседание парламента, передает РИА «Новости».

В понедельник в ходе инаугурации Зеленский объявил о роспуске Верховной рады. В ответ председатель Верховной рады Андрей Парубий заявил, что Зеленский нарушает конституцию Украины, и пригрозил конституционным кризисом на Украине.