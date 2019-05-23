На Украине опубликовали петицию с требованием отставки Зеленского

Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского зарегистрирована на сайте украинского главы государства, ее уже поддержали 4405 человек из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения.

Петиция на сайте президента должна за 90 дней набрать как минимум 25 тысяч подписей граждан, чтобы она была рассмотрена главой государства.

"Пользуясь отсутствием содержательных обещаний к народу, вы начали приписывать народной воле собственные прихоти. Складывается недопустима ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем вашего немедленной отставки с должности президента Украины", — говорится в тексте петиции.

Автор утверждает, что Зеленский "на самом деле не имеет поддержки 73% избирателей", а всего лишь консолидировал протест украинцев.

ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, экс-президента Петра Порошенко — 24,45%.