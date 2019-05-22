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Финская партия испугала избирателей чернокожими людьми 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: @PS_Nuoret
Молодежное крыло партии «Истинные финны» решило испугать избирателей чернокожими людьми и попало под шквал критики. На это обратило внимание издание Sputnik.
Соответствующий пост в Twitter появился 18 мая, однако обратили на него внимание только сейчас. На нем изображен скриншот из аккаунта Европейского парламента, где запечатлена чернокожая семейная пара с ребенком. «Голосуйте за "Истинных финнов", чтобы будущее Финляндии не выглядело вот так», — написано в скандальном посте.
Он вызвал шквал критики со стороны других политиков. Например, социал-демократ Сакари Тимонен назвал рекламу «неприкрытым расизмом» и потребовал прекратить государственное финансирование молодежного крыла «Истинных финнов».
В соответствии с законодательством Республики Финляндия, чтобы претендовать на государственные гранты, молодежные организации должны придерживаться принципов «солидарности, культурного разнообразия и интернационализма». При этом отказ от мультикультурализма прописан в уставном движении молодежного крыла «Истинных финнов».
В интервью газете Hufvudstadsbladet лидер организации заявил: «Мы хотим обсудить, кто должен решать судьбу Финляндии: Евросоюз или финские законодатели».
Партия «Истинные финны» существует с 1995 года. Ее идеологию определяют как национализм, популизм и евроскептицизм. На данный момент партия занимает 17 из 200 мест в парламенте страны.
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Комментарии
В мире , ЕС , Европарламент , Финляндия
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