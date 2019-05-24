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В администрации Зеленского выступили за переговоры с Россией 

РИА Новости + ещё 21 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан выступил за переговоры с Россией.
"Если мы хотим мира, то разговаривать нужно", — сказал он в эфире телеканала "1+1".
Украинские чиновник отметил, что вопрос даты и условий переговоров остается открытым.
Богдан также заявил, что ситуацию на востоке страны можно урегулировать мирным путем.
"Возможно, это тяжелый путь, но думаю, что именно этим путем нужно идти", — сказал глава администрации украинского президента.
Ранее стало известно, что Зеленский планирует провести референдум по поводу переговоров с Россией. Позднее украинский лидер уточнил, что речь идет об опросе, который, по его словам, является способом выяснить общественное мнение и не имеет законодательной инициативы.
В Кремле возможность проведения референдума на Украине назвали внутренним делом страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москва по-прежнему ждет от Киева выполнения Минских соглашений и защиты прав русскоязычного населения страны.
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В мире , Украина , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский
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