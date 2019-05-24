В администрации Зеленского выступили за переговоры с Россией

"Если мы хотим мира, то разговаривать нужно", — сказал он в эфире телеканала "1+1".

Украинские чиновник отметил, что вопрос даты и условий переговоров остается открытым.

Богдан также заявил, что ситуацию на востоке страны можно урегулировать мирным путем.

"Возможно, это тяжелый путь, но думаю, что именно этим путем нужно идти", — сказал глава администрации украинского президента.

Ранее стало известно, что Зеленский планирует провести референдум по поводу переговоров с Россией. Позднее украинский лидер уточнил, что речь идет об опросе, который, по его словам, является способом выяснить общественное мнение и не имеет законодательной инициативы.