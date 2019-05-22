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Кнут или пряник? Поставьте галочку. Какой будет новая политика Украины 

Р-Спорт 1 час назад
Когда Владимир Зеленский еще только лидировал в президентской гонке, многие переживали, что политического опыта у него, мягко говоря, маловато. Беспокоились, как же он будет работать, как принимать решения. А он нашел простой выход из ситуации — пусть решения принимает кто-то другой.
Например, стоит или не стоит ему вести переговоры с Россией? Мнения на этот счет на Украине диаметрально противоположные. И пока новый президент будет, как и сейчас, пытаться угодить и тем, и другим, то прося у США новых санкций против России, то обещая возобновить обсуждение газового транзита, дело никуда не сдвинется.
Поэтому он решил спросить у народа, что делать. Референдум о том, стоит ли Украине общаться с Россией, должен убить сразу двух зайцев: и порадовать граждан тем, что у них такой внимательный и чуткий президент, и снять ответственность с самого Зеленского. Ведь если что-то пойдет не так, виноват будет не он, а тот, кто проголосовал на референдуме. Хотя, по идее, выбирая президента, люди доверяют ему политику страны, ну хотя бы внешнюю.
По этой логике ему стоило бы устроить референдум об отношениях страны с другими государствами. Например, стоило бы спросить, никто не против того, что в день инаугурации новый президент встречался с американцами. Уверена, что недовольные нашлись бы.
А так можно дойти невесть до чего: выносить на референдум вопросы, в какую страну президенту слетать на переговоры, кого из лидеров пригласить к себе, какой костюм выбрать на встрече, подойдут ли к нему эти носки.
Глава администрации Зеленского Андрей Богдан пообещал, что теперь по отношению к России Украина будет применять тактику "кнута и пряника". Так вот можно каждую неделю проводить референдумы и спрашивать у народа, что у нас на этот раз — кнут или пряник.
А вообще, конечно, прекрасно — сбудется мечта каждого таксиста, который лучше всех президентов вместе взятых знает, как нужно руководить. А к чему это может привести страну — посмотрим.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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Комментарии27
В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский , ИА Sputnik , США
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