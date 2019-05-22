Трамп пришел в восторг от участника митинга, одетого в костюм стены

Президент США Дональд Трамп на митинге в Пенсильвании выразил восхищение одним из своих сторонников, пришедших в костюме кирпичной стены, и пригласил его выйти на сцену, сообщает телеканал Fox News.

По данным телеканала, в понедельник в ходе речи о возведении стены на границе США и Мексики Трамп заметил в толпе сторонников мужчину в необычном костюме и пришел в восторг. Трамп попросил его подняться на сцену, после чего под всеобщее ликование пожал ему руку.

"Приведите его сюда! Только посмотрите на этого парня", — заявил Трамп. "Теперь мы знаем, за кого он голосует", — пошутил президент.

На фотографиях, которые приводит телеканал, видно, что на мужчине был костюм и галстук с рисунком в виде кирпичной кладки, а в руках табличка с надписью "Построй меня".

Сообщается, что такой же костюм можно приобрести в интернете по цене около 80 долларов.

Строительство заграждений и стены на границе являлось одним из основных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что вице-губернатор американского штата Луизиана Билли Нангессер встретил президента США Дональда Трампа в "волосатых" носках с его портретом. Нангессер опубликовал фотографию встречи с президентом в Twitter. На снимке он жмет руку Трампу, выставив вперед ногу в носке с его портретом. Президент указывает пальцем на носок. Фото сопровождается хэштегом "сделаем носки снова великими" (Make Socks Great Again).

Носки, как у вице-губернатора Луизианы, продаются на сайте Amazon за 27,49 доллара.