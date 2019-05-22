Президент Украины Владимир Зеленский назначил эксперта по вопросам энергетики Андрея Геруса своим представителем в правительстве страны. Это следует из указа, опубликованного на сайте главы государства.
«Назначить Геруса Андрея Михайловича представителем президента Украины в кабинете министров Украины», — говорится в тексте.
Ранее Зеленский назначил Андрея Богдана главой своей администрации.
Кроме того, он подписал указ о роспуске Верховной рады и назначил досрочные выборы в парламент страны на 21 июля.