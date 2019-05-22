Зеленский внёс в Раду свой первый законопроект в качестве президента

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на сайт украинского парламента.

Отмечается, что он предлагает депутатам внести изменение в закон «О публичных закупках» относительно осуществления закупок во время избирательного процесса. Соответствующий законопроект президент подал в парламент и отметил как неотложный.

В настоящий момент текст документа отсутствует на сайте Верховной Рады.

Ранее председатель Верховной рады Парубий обвинил Зеленского в грубом нарушении Конституции страны.