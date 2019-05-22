Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский внёс в Раду свой первый законопроект в качестве президента 

RT на русском 52 минуты назад
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду свой первый законопроект как глава государства.
Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на сайт украинского парламента.
Отмечается, что он предлагает депутатам внести изменение в закон «О публичных закупках» относительно осуществления закупок во время избирательного процесса. Соответствующий законопроект президент подал в парламент и отметил как неотложный.
В настоящий момент текст документа отсутствует на сайте Верховной Рады.
Ранее председатель Верховной рады Парубий обвинил Зеленского в грубом нарушении Конституции страны.
RT на русском: последние новости
Трамп пришёл в восторг от участника митинга в костюме кирпичной стены Зеленский назначил своего представителя в правительстве Украины Ляшко объявил сбор подписей против роспуска Рады
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ224
Утечка яда в Сколково: есть пострадавшие9
Вилли Токарев экстренно госпитализирован4
«Би-би-си» анонсировала шоу с Путиным в роли ведущего77
«Девушка, покорившая мир»3
Видео
01:11
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ
В мире Политика
02:12
«Дышать было нечем, кому-то стало плохо»
Происшествия
04:16
«ООН не должна терпеть»: Россию выгоняют из Совбеза
В мире Статьи
02:10
Арашукова лишили статуса
Происшествия Другое
00:07
Застрявших в метро пассажиров вывели из поездов
Происшествия Новости Москвы
00:35
Отказ двигателя? Пассажирский самолет экстренно вернулся в Москву
Происшествия
02:57
Синоптики дали прогноз на лето
Погода Общество
02:12
Застряло более тысячи пассажиров: Метро объяснило трудности при эвакуации
Происшествия
03:31
Как народ решит: Зеленский требует референдум по России
Украина В мире
01:11
В московском метро произошел крупный сбой
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение