К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с Россией

Украинский политолог и российский сенатор в эфире НСН оценили шансы нового главы Украины наладить отношения с Крымом и остальной Россией

Президент Украины Владимир Зеленский может спросить у народа о формате переговоров с Россией. Он намерен вынести этот вопрос на референдум. Об этом сообщил глава администрации президента Украины Андрей Богдан в эфире телеканала «112 Украина». По мнению нового президента, это решение должно оставаться за гражданами страны. Проведение всеобщего референдума позволит избежать внутреннего раскола общества, поскольку решение не будет приниматься только депутатами и президентом, считают в администрации Зеленского. Андрей Богдан уточнил, что на референдум в частности вынесут вопрос о «достижении мирных договоренностей с Россией» и решении кризиса на юго-востоке страны.

Ключевым вопросом в урегулировании отношений между Украиной и Россией, безусловно, станет статус Крыма. Зеленскому уже советовали поменять политику Киева в отношении российского полуострова. Как считает бывший президент Украины Леонид Кравчук, нужно постараться наладить «человеческие» отношения с крымчанами. Однако у Зеленского вряд ли получится это сделать, заявил в эфире НСН директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Это соответствует внутренним установкам самого Зеленского, который говорит, что надо слушать людей. Большинство людей разделяют такую позицию. Думаю, что он прислушается, но вопрос в том, сможет ли он это реализовать, учитывая, что у нас есть агрессивное меньшинство, которое будет этому противостоять. Для того, чтобы Зеленскому двигаться по этому пути, ему нужно иметь хорошую опору в силовых структурах», — сказал украинский политолог.

Между тем и в России слабо верят в возможности Зеленского урегулировать отношения двух стран. Как отметил в эфире НСН член Совета Федерации РФ Андрей Климов , комментируя заявления советника Зеленского о продолжении курса «на отношение к войне с Россией», новая власть ничем не отличается от предыдущей.

«Зеленский уже назвал Путина своим врагом. Будут нападать — будем отвечать. Будут вводить какие-то санкции — будут получать зеркальный ответ. Ничего не происходит. Смена декораций, вывесок. Тот же самый режиссер, те же самые сценаристы. Поменяли маску. Я бы удивился, если бы было иначе. У них был шанс этого не делать, но они из кожи вон лезут, чтобы доказать своим старым хозяевам, что они продолжат прежний курс. Перевоспитывать их? Зачем кукол перевоспитывать? Надо не с куклами, а с кукловодами разговаривать. Народ Украины Россия по-прежнему рассматривает как братский, который оказался в очень тяжелой жизненной ситуации. Ему не позавидуешь, честно говоря», — сказал сенатор.