Об этом рассказал глава администрации президента Украины Андрей Богдан.
По его словам, призыв президента Владимира Зеленского к США об ужесточении санкций против России был ответом на якобы молчание Москвы по инициативам, предложенным Киевом. В частности, Кремль не соглашается на переговоры об освобождении задержанных украинских моряков, заявил Богдан в эфире телеканала «112 Украина».
Мы должны двигаться к цели. А для достижения цели все доступные способы для нас приемлемы. Как мы знаем, есть два способа — кнута и пряника. С одной стороны, мы, конечно, посылаем все сигналы к власти России, что мы готовы разговаривать и мы готовы к компромиссам, — отметил Богдан.
Он подчеркнул, что Украина готова идти навстречу и мирно разрешать конфликт, однако Москва, по его словам, пока на это не соглашается.
Ну и, конечно, мы должны идти и другим путём — кнута. Просить международное сообщество давить на руководство России, чтобы они всё-таки принимали те или иные решения. Делали шаг навстречу нам, — объяснил чиновник.
Ранее News.ru сообщал, что, по словам Богдана, выбор формата переговоров с Россией будет принят после всеукраинского референдума. По словам главы администрации президента Украины, такое решение вопроса позволит учесть точку зрения не только депутатов и президента, но и всего народа Украины.