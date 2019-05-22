Киев использует политику «кнута и пряника» в отношениях с Москвой

Об этом рассказал глава администрации президента Украины Андрей Богдан.

По его словам, призыв президента Владимира Зеленского США об ужесточении санкций против России был ответом на якобы молчание Москвы по инициативам, предложенным Киевом. В частности, Кремль не соглашается на переговоры об освобождении задержанных украинских моряков, заявил Богдан в эфире телеканала «112 Украина».

Мы должны двигаться к цели. А для достижения цели все доступные способы для нас приемлемы. Как мы знаем, есть два способа — кнута и пряника. С одной стороны, мы, конечно, посылаем все сигналы к власти России, что мы готовы разговаривать и мы готовы к компромиссам, — отметил Богдан.

Он подчеркнул, что Украина готова идти навстречу и мирно разрешать конфликт, однако Москва, по его словам, пока на это не соглашается.

Ну и, конечно, мы должны идти и другим путём — кнута. Просить международное сообщество давить на руководство России, чтобы они всё-таки принимали те или иные решения. Делали шаг навстречу нам, — объяснил чиновник.

Ранее News.ru сообщал, что, по словам Богдана, выбор формата переговоров с Россией будет принят после всеукраинского референдума. По словам главы администрации президента Украины, такое решение вопроса позволит учесть точку зрения не только депутатов и президента, но и всего народа Украины.