В Пхеньяне назвали экс-вице-президента США Байдена слабоумным за критику руководства КНДР

СМИ КНДР назвали бывшего вице-президента США Джо Байдена безрассудным человеком с низким интеллектом в связи с его недавними клеветническими высказываниями в адрес руководства КНДР. Об этом сообщило в среду Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в комментарии под заголовком "Сноб, лишенный элементарных человеческих качеств".

"Высказывания бывшего вице-президента США Байдена являются заблуждениями слабоумного человека, который лишен элементарных человеческих качеств, — подчеркивается в статье. — Не случайно, что по поводу выдвижения его кандидатуры [на пост президента США] постоянно говорят, что на него не стоит возлагать надежды, добавляя при этом насмешку, что он является дураком с низким IQ (уровнем интеллекта — прим. ТАСС)".

Как отмечает ЦТАК, "бывший вице-президент США Байден, охваченный жаждой власти, стал неосмотрительным и неразумным". По мнению авторов комментария, кандидат в президенты США от Демократической партии во время одного из своих недавних предвыборных выступлений "разразился риторикой, клевещущей на высшее руководство КНДР". В связи с этим информационное агентство КНДР напомнило о наиболее известных оплошностях американского политика, которые стали поводом для насмешек над ним в США.

Достаточно для того, чтобы рассмешить кошку

"Всем известно, что он [Байден] получил двойку в университете за плагиат в своей студенческой работе, — отмечается в статье. — Из-за обвинений в плагиате, использовании в своем предвыборном выступлении речи британского политика ему пришлось снять свою кандидатуру на выборах президента США в 1988 году".

"В апреле 2011 года во время выступления Обамы, занимавшего в тот момент пост президента, он [Байден] крепко спал в зале, что сделало его посмешищем для СМИ, — продолжает перечисление неудач Байдена ЦТАК. — Однажды он назвал своих политических соперников-республиканцев "визжащими свиньями", чем шокировал публику".

"При всем при этом, он занимается самовосхвалением, называя себя самым популярным кандидатом в президенты, — подчеркивают авторы комментария. — Этого достаточно для того, чтобы рассмешить кошку".

Завершая перечисление оплошностей Байдена, ЦТАК отмечает, что "такой парень имел смелость оскорблять высшее руководство КНДР", что по мнению авторов комментария является "серьезной политически мотивированной провокацией" против народной республики.