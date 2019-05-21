Нефтяники вызволили из западни верблюжонка 

Верблюжонок застрял между двумя трубами в Казахстане. Двугорбый житель степи не смог сам выбраться из западни, и на помощь ему пришли работники нефтяной компании. Для того чтобы вызволить животное из металлического «плена», мужчинам потребовался трос и спецтехника. Парнокопытному подцепили под ноги тали, а на голову надели мешок, после чего его аккуратно извлекли из ловушки при помощи автомобильного крана и поставили на место. После обретения долгожданной свободы малыш не стал благодарить спасателей, а тут же убежал подальше от опасного места.