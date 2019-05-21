Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нефтяники вызволили из западни верблюжонка 

Рамблер 24 минуты назад
Верблюжонок застрял между двумя трубами в Казахстане. Двугорбый житель степи не смог сам выбраться из западни, и на помощь ему пришли работники нефтяной компании. Для того чтобы вызволить животное из металлического «плена», мужчинам потребовался трос и спецтехника. Парнокопытному подцепили под ноги тали, а на голову надели мешок, после чего его аккуратно извлекли из ловушки при помощи автомобильного крана и поставили на место. После обретения долгожданной свободы малыш не стал благодарить спасателей, а тут же убежал подальше от опасного места.
В мире , Видео , Другое , Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Евровидение» решает вопрос по санкциям25
Диалог с Россией: Зеленский проведет референдум368
«Особый статус»: Зачем Путин позвонил Меркель и Макрону111
Два часа под землей: Три состава застряли в подземке45
В срочном порядке: Зеленский созывает Раду80
Видео
00:07
Застрявших в метро пассажиров вывели из поездов
Происшествия Новости Москвы
03:31
Диалог с Россией: Зеленский проведет референдум
Украина В мире
01:11
В московском метро произошел крупный сбой
Происшествия Новости Москвы
01:00
Пока вы не уснули: «Финальный бой» России в ПАСЕ
В мире
13:52
Памятная дата: Путина не пригласили во Францию
Политика
Уже обещали: Зеленского попытались «заткнуть»
Украина В мире
13:44
Американские военные перехватили Ту-95
Войска Армия
Названы причины бойни в керченском колледже
Происшествия
02:22
Из-за моряков: Порошенко могут «выслать» в Россию
Политика В мире
03:10
В срочном порядке: Зеленский созывает Раду
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение