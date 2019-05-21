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PornHub рассказал о любимом порно жителей мегаполисов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Public domain
PornHub опубликовал список, состоящий из 20 городов, жители которых больше всего смотрят видео на сайте, и рассказал об их предпочтениях в порно. Об этом представители ресурса написали в блоге PornHub Insights.
В первую пятерку вошли Нью-Йорк, Лондон, Париж, Лос-Анджелес и Чикаго. Кроме этого, в рейтинг попали еще четыре американских города, три австралийских, два японских и два итальянских, а также Бангкок, Варшава, Сеул и Торонто. Создатели списка отметили, что самым сладострастным городом можно назвать Париж, так как в нем живет почти в четыре раза меньше человек, чем в Нью-Йорке, а значит любители PornHub встречаются там чаще.
Больше всего времени на PornHub проводят жители южнокорейского Сеула: их среднее время на сайте равняется 12 минутам 15 секундам. Меньше всего порно смотрят японцы, которые в среднем тратят на посещение PornHub чуть более восьми минут. В Нью-Йорке, Лондоне, Париже и Торонто популярны видео с участием представителей других народов. Авторы списка объясняют этот факт многонациональностью населения данных мегаполисов.
В Варшаве ролики на PornHub смотрят 34 процента женщин — больше, чем во всех остальных городах. В Сеуле доля женщин, пользующихся сайтом, минимально и составляет всего 21 процент. Общей для всех городов стала тенденция смотреть откровенные видео с мобильных устройств, а не с компьютера.
PornHub также назвал пять самых популярных категорий порно у жителей каждого города. В Нью-Йорке на первом месте оказались видео с афроамериканцами, в Лондоне — ролики с лесбиянками, в Париже — порно с французами. Категория MILF оказалась самой популярной в Варшаве, а «хентай» — в Бангкоке и двух японских городах.
Российские города не попали в список PornHub, однако в марте 2019 года сайт писал, что россиянки больше всего любят хентай, фут-фетиш и вебкам.
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Комментарии
В мире , Бангкок , Варшава , Лос-Анджелес , Нью-Йорк , Сеул , Торонто , Чикаго
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