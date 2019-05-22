Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американец нарядился стеной и вышел на трибуну к Трампу 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Сторонник президента США Дональда Трампа, одетый в костюм стены, пришел на митинг в его поддержку и удостоился приглашения на трибуну. Видео, где Трамп пожимает ему руку, опубликовал YouTube-канал FOX News.
Это произошло во время визита американского президента в штат Пенсильвания. Как сообщило 21 мая издание The Daily Dot, мужчина стоял на митинге в брючном костюме, пиджак, галстук и брюки которого были выкрашены под кирпичную стену. В руках он держал табличку с надписью «#BuildMe» («#ПостройМеня»).
Трамп, увидев мужчину, позвал его на сцену, пожал руку и рассказал сторонникам, что тот прибыл в Пенсильванию из Сан-Диего, где прямо сейчас возводится стена.
Журналисты выяснили, что обладатель костюма оказался пользователем доски, посвященной президенту США, на сайте Reddit. Своим опытом общения с Трампом он радостно поделился с другими пользователями. Они также установили, что такие костюмы продавались на сайте Funidelia и были раскуплены.
6 апреля стало известно, что власти 20 американских штатов подали в суд на Трампа. Причиной иска стало то, что американский лидер использовал режим чрезвычайного положения, чтобы получить из бюджета деньги на строительство стены.
Последние новости
Три поезда с людьми застряли в московском метро Личный адвокат Коломойского стал главой администрации Зеленского План по очистке «Дружбы» от «грязной» российской нефти провалился
Комментарии
В мире , США , Дональд Трамп
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сбить ублюдков, а затем принести извинения»63
Как народ решит: Зеленский требует референдум по России450
«Евровидение» решает вопрос по санкциям34
«Особый статус»: Зачем Путин позвонил Меркель и Макрону121
Семья Началовой расстанется с ее вещами
Видео
00:07
Застрявших в метро пассажиров вывели из поездов
Происшествия Новости Москвы
03:31
Как народ решит: Зеленский требует референдум по России
Украина В мире
01:11
В московском метро произошел крупный сбой
Происшествия Новости Москвы
01:00
Пока вы не уснули: «Финальный бой» России в ПАСЕ
В мире
13:52
Памятная дата: Путина не пригласили во Францию
Политика
Уже обещали: Зеленского попытались «заткнуть»
Украина В мире
13:44
Американские военные перехватили Ту-95
Войска Армия
Названы причины бойни в керченском колледже
Происшествия
02:22
Из-за моряков: Порошенко могут «выслать» в Россию
Политика В мире
03:10
В срочном порядке: Зеленский созывает Раду
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение