Соратник Януковича вернулся на Украину

Хорошковский в 2012 году отказался от должности вице-премьера, он объяснял свое решение тем, что не согласен с повторным назначением Николая Азарова на должность премьер-министра.

В "Страна.ua" напомнили, что Хорошковский покинул Украину в год ухода с высокого поста и, по данным СМИ, постоянно проживал в Монако.