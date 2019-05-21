Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Соратник Януковича вернулся на Украину 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Валерий Хорошковский, бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) и вице-премьер времен президента Виктора Януковича, прилетел частным самолетом в Киев, сообщают украинские СМИ.
Хорошковский в 2012 году отказался от должности вице-премьера, он объяснял свое решение тем, что не согласен с повторным назначением Николая Азарова на должность премьер-министра.
В "Страна.ua" напомнили, что Хорошковский покинул Украину в год ухода с высокого поста и, по данным СМИ, постоянно проживал в Монако.
Ранее сообщалось, что экс-замглавы администрации Януковича Андрей Портнов вернулся на Украину.
Газета.Ru: последние новости
О "поражении" Запада на Украине заявил экс-глава спецслужбы Израиля Почему Запад не любит Россию, объяснили в Чехии СБ ООН заблокировал инициативу России по закону Украины о языке
В мире , Украина , Валерий Хорошковский , Виктор Янукович , Андрей Портнов , Николай Азаров , СБУ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: «Финальный бой» России в ПАСЕ17
Памятная дата: Путина не пригласили во Францию95
В московском метро произошел крупный сбой1
США нанесли «удар» по военным объектам РФ612
В срочном порядке: Зеленский созывает Раду62
Видео
01:00
Пока вы не уснули: «Финальный бой» России в ПАСЕ
В мире
13:52
Памятная дата: Путина не пригласили во Францию
Политика
Уже обещали: Зеленского попытались «заткнуть»
Украина В мире
13:44
Американские военные перехватили Ту-95
Войска Армия
Названы причины бойни в керченском колледже
Происшествия
02:22
За что боролся: Порошенко могут «выслать» в Россию
Политика В мире
03:10
В срочном порядке: Зеленский созывает Раду
Украина В мире
США нанесли «удар» по военным объектам РФ
Оружие Армия
Первый указ президента: Зеленский принял решение
Украина В мире
Spyder по ошибке сбил Ми-17 в Индии
Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение