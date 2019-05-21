Умер изобретатель укладки волос

Парикмахер Патрик Алес ( Хесус Гонсалес ), придумавший технику укладки волос, скончался во Франции на 89-м году жизни.

Мужчина родился в Испании , его семья бежала в соседнюю страну во время гражданской войны, передаёт BFMTV. Свою карьеру он начал в должности курьера одной из парикмахерских. В результате Алес стал очень известен в качестве стилиста и делал причёски многим популярным личностям.

[Он] стал пионером в создании инновационных концепций ухода за волосами, — отмечается в заявлении, распространённом компанией Ales.

Мастер по уходу за волосами в 1964 году придумал процедуру укладки при помощи фена: сырые волосы он расчёсывал и сушил одновременно, таким образом придавая им форму.