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Зеленский открыл доступ к зданию администрации президента 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский открыл доступ к зданию администрации главы государства и пригласил туда всех желающих.
«Кто ещё не был у администрации президента — приходите! Границы сняты, ворота открыты», — написал он в Twitter.
21 мая стало известно, что площадь перед администрацией президента Украины открыта для граждан, усиленные меры по охране здания более не принимаются.
Ранее Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады и назначил досрочные выборы в парламент на 21 июля.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Администрация Президента РФ , Верховная Рада
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