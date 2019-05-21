Зеленский открыл доступ к зданию администрации президента

«Кто ещё не был у администрации президента — приходите! Границы сняты, ворота открыты», — написал он в Twitter.

Хто ще не був біля Адміністрації Президента — приходьте!

Кордони зняті, ворота відчинені. pic.twitter.com/wgDaCub4NH— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 21 мая 2019 г.

21 мая стало известно, что площадь перед администрацией президента Украины открыта для граждан, усиленные меры по охране здания более не принимаются.