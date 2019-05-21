Президент Украины Владимир Зеленский открыл доступ к зданию администрации главы государства и пригласил туда всех желающих.
«Кто ещё не был у администрации президента — приходите! Границы сняты, ворота открыты», — написал он в Twitter.
Хто ще не був біля Адміністрації Президента — приходьте!
Кордони зняті, ворота відчинені. pic.twitter.com/wgDaCub4NH— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 21 мая 2019 г.
21 мая стало известно, что площадь перед администрацией президента Украины открыта для граждан, усиленные меры по охране здания более не принимаются.
Ранее Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады и назначил досрочные выборы в парламент на 21 июля.