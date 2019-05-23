По мнению президента Украины, таким образом депутаты «продлевают свою политическую жизнь».
Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу отказа Верховной рады рассматривать предложенные им проекты законов об изменении избирательной системы по выборам в парламент.
«Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь», — написал глава государства в своем Facebook.
При этом украинский лидер добавил, что депутаты таким образом «рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную раду», однако он убежден, что «они ошибаются».
Зеленский также выразил надежду на то, что даже в мажоритарных округах избиратели проголосуют за «новых политиков», которые смогут «изменить страну не на словах, а на деле».
Ранее стало известно, что Верховная рада отказалась рассматривать два законопроекта, внесенных президентом Украины Владимиром Зеленским. Обе инициативы касались выборов. Украинский лидер предложил снизить проходной барьер в парламент с 5 до 3%, а также перейти от пропорционально-мажоритарной системы выборов к исключительно пропорциональной.