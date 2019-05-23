Зеленский оценил отказ Верховной рады рассмотреть его законопроекты

По мнению президента Украины , таким образом депутаты «продлевают свою политическую жизнь».

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу отказа Верховной рады рассматривать предложенные им проекты законов об изменении избирательной системы по выборам в парламент.

«Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь», — написал глава государства в своем Facebook.

При этом украинский лидер добавил, что депутаты таким образом «рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную раду», однако он убежден, что «они ошибаются».

Зеленский также выразил надежду на то, что даже в мажоритарных округах избиратели проголосуют за «новых политиков», которые смогут «изменить страну не на словах, а на деле».

Ранее стало известно, что Верховная рада отказалась рассматривать два законопроекта, внесенных президентом Украины Владимиром Зеленским. Обе инициативы касались выборов. Украинский лидер предложил снизить проходной барьер в парламент с 5 до 3%, а также перейти от пропорционально-мажоритарной системы выборов к исключительно пропорциональной.