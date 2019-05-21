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Генпрокуратура Украины вызвала на допрос подавшего в ГБР заявление на Порошенко 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос экс-заместителя главы администрации бывшего украинского президента Виктора Януковича Андрея Портнова, который ранее подал в Государственное бюро расследований заявление против экс-главы Украины Петра Порошенко.
Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на начальника Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.
«Он вызван повесткой на допрос на 11:00 27 мая», — сказал он.
Как уточняет агентство, Портнов будет допрошен как свидетель по делам, связанным с «евромайданом».
Ранее ГБР Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении Порошенко. Расследование было начато на основании заявления Портнова.
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