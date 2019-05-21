Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кучма дал совет Зеленскому 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Второй президент Украины Леонид Кучма выразил уверенность, что под руководством нового главы государства Владимира Зеленского будет создана профессиональная команда, и дал ему совет.
«Мне кажется, всё-таки под руководством нового президента будет сформирована профессиональная команда. Самое главное — чтоб они видели и выполняли то вещи, которые обещали», — цитирует Кучму «СЕГОДНЯ.ua».
Он отметил, что пять лет назад украинцам тоже «обещали очень и очень много».
По его словам, будет хорошо, если Зеленский не будет «мастером на все руки», как его предшественник Пётр Порошенко, который «пытался за всех свои вопросы решать».
«Президенту новому я желаю меньше говорить и больше делать. Мы послушали в его первых шагах — верной дорогой, как раньше говорили, идёте, товарищи. Так что дай Бог ему на этом пути успеха», — добавил политик.
Ранее Порошенко посоветовал Зеленскому усиливать санкционное давление на Россию.
RT на русском: последние новости
Мэй раскроет детали «новой сделки» по брекситу Министры от Австрийской партии свободы уходят в отставку Представитель Британии перебил Небензю в ходе заседания СБ ООН
Комментарии
В мире , Украина , Леонид Кучма , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нанесли «удар» по военным объектам РФ1
Уже обещали: Зеленского попытались «заткнуть»92
Держал в секс-рабстве? Что случилось с сестрами-убийцами9
Мог раздавить людей: ЧП на пляже под Петербургом
Нечистоплотные методы: МИД о «причастности» РФ к скандалу в Австрии42
Видео
Уже обещали: Зеленского попытались «заткнуть»
Украина В мире
Названы причины бойни в керченском колледже
Происшествия
США нанесли «удар» по военным объектам РФ
Оружие Армия
Spyder по ошибке сбил Ми-17 в Индии
Оружие
Песков объяснил рост зарплат в Кремле и правительстве
Политика
Непозволительная ошибка. Крым уличил Украину в обмане
Политика
Нечистоплотные методы: МИД о «причастности» РФ к скандалу в Австрии
Политика Прибалтика
Алена Апина осталась без работы
Шоу-бизнес
«Уберите руки!» Ляшко сцепился с охраной Зеленского
Украина В мире
Зеленский анонсировал встречу с Порошенко
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение