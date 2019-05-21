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Китай пригрозил ответом США 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Китая заявили, что могут принять ответные меры после запрета американским компаниям на сотрудничество с производителем смартфонов Huawei, пишет Bloomberg.
Пекин не уточнил, кого именно могут коснуться ответные действия и какими они будут. Экономисты предполагают, что Huawei, которому теперь запрещено сотрудничать с американскими компаниями без специального разрешения от Белого дома, постарается переориентироваться на китайских поставщиков оборудования и технологий.
19 мая президент США Дональд Трамп подписал указ о введении в стране чрезвычайного положения из-за угрозы цифровой безопасности. В результате Huawei, который ранее неоднократно обвиняли в слежке за пользователями и передаче их персональных данных китайским спецслужбам, оказался в черном списке. После этого о разрыве контактов с ним объявили Google и производители чипов для процессоров Qualcomm, Xilinx и Broadcom.
В свою очередь, некоторые европейские компании, не имеющие подразделений в США и не подпадающие под действие американских ограничений, заявили, что и дальше будут поддерживать отношения с Huawei.
Позднее министерство торговли США предоставило Huawei временные послабления во введенных ранее ограничениях, которые будут действовать до 19 августа.
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В мире , США , Дональд Трамп , Google , Bloomberg , Китай
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