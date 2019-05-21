Расцвет русофобии: песня «Темная ночь» вне закона в Польше

Директор музея Второй мировой войны в Гданьске во время исполнения музыкантами песни «Темная ночь» в рамках «Европейской ночи музеев» заявил, что песня запрещена к исполнению, и потребовал немедленно прекратить выступление. Он назвал саму композицию «большевистской», а исполнителей довел до слез.

В ходе проведения «Европейской ночи музеев» в польском городе Гданьске директор музея Второй мировой войны Карол Навроцкий потребовал прервать выступление музыканта Петра Косевского, который был приглашен в рамках художественной акции, из-за исполнения песни «Темная ночь»

«Я думал, однако, что искусство может каким-то образом соединить нас, а не разделить, что, слушая сентиментальные мелодии периода войны, мы будем размышлять над тем, какой была война, что мы можем сделать, чтобы никогда не повторить эту ужасную историю… Что мы встретимся в музее — в культурном месте, и мы, как музыканты, сделаем этот вечер особенным … Вы даже не представляете, как я ошибался», — написал Косевский в своем фейсбуке.

По словам музыканта, прямо во время «Темной ночи» директор музея потребовал прекратить выступление, «опасаясь, что это была большевистская песня» и запретил ее исполнять. Музыкант попытался объяснить директору, что песня исполнялась на польском языке и специально для этого ее текст был переписан, однако тот не отступил от своего решения.

«Наконец, он приказал нам собрать вещи и покинуть территорию музея. Я хотел бы сказать, что я использую термин «директор» именно потому, что этот мастер — обычный простак. Мы были шокированы таким вульгарным поведением в учреждении культуры. Он довел нас до слез», — заявил он.

Он подчеркнул, что музыканты только «хотели дать людям частичку себя», но из-за действий руководства ощутили только «печаль, бессилие и страх».

Не умолкают споры о Великой Отечественной войне и памяти о событиях военных лет и в России. Так, российский актер и режиссер Максим Виторган обратился к подписчикам своего инстаграма с призывом не отмечать День Победы «на широкую ногу», пояснив свою позицию тем, что праздновать победу могут только сами участники войны.

«Это День Победы для тех, кто эту победу одержал. Выжил, выстрадал, вымучил. Для тех, кто терял родных и близких здесь и сейчас. Их уже почти не осталось. Мало кому из них мы смогли обеспечить достойную старость», — написал Виторган.

Он также обрушился с критикой на торжества «с плясками и танчиками» и выступил с инициативой о переименовании Дня Победы в «День Тишины». Актер призвал своих читателей поступать так, чтобы дети воспринимали 9 мая не как помпезный маскарад, а как напоминание о трагических событиях ХХ века.

«Для нас это день Сочувствия, Благодарности и Памяти о том, что довелось пережить им. Наша обязанность — знать правду о них — самую горькую, самую нелицеприятную. Наша ответственность — не дать повториться», — подчеркнул Виторган.

Завершая свое обращение, артист выразил надежду на то, что однажды российское общество «повзрослеет» и станет отмечать этот праздник тихо вспоминая о подвиге своих предков.

Виторган закрыл само сообщение, а вечером был вынужден вновь обратиться к подписчикам, чтобы прокомментировать высказывания тех, кто неверно интерпретировал его слова, вырвав из контекста фразу «нам праздновать нечего».

«Это, конечно, сделано ради хлесткого заголовка. Это мерзость. Делают они это сознательно. Да и [черт] с ними», — написал актер.

Тем, кто все же продолжал испытывать сомнения относительно его позиции, он предложил перечитать изначально сообщение и вдуматься в то, что там написано.

«День тишины никакого отношения к игнорированию, замалчиванию или забвению не имеет. Еще раз по буквам: н-е-и-м-е-е-т! Это, скорее, ближе, например, к израильскому дню жертв Холокоста. Когда вся страна буквально замирает. Останавливаются машины и люди на улицах. Останавливаются и вспоминают — и думают… Чего и вам всем желаю: помнить и думать», — подытожил Виторган.