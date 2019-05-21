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Президент Абхазии обвинил оппозицию в попытках захвата власти 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Действия представителей оппозиции в Абхазии свидетельствуют о попытках захвата власти, заявил во вторник президент республики Рауль Хаджимба.
"Я уже говорил в своем выступлении о важности спокойного проведения выборов в сроки, определенные конституцией Республики Абхазия. Однако действия оппозиции обостряют общественно-политическую ситуацию. Факты, наблюдаемые нами в последние дни, свидетельствуют о попытках захвата власти, несмотря на то, что лидеры оппозиции пытаются объяснить их благими демократическими устремлениями. Обращаюсь к вам с просьбой не поддаваться на провокации, проявлять выдержку, бдительность", — говорится в обращении президента Абхазии, размещенном на его сайте.
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В мире , Рауль Хаджимба , Абхазия
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