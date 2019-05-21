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Полторак останется главой Минобороны Украины до решения Рады 

News.ru 1 час назад
Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Степан Полторак сохранит должность главы Минобороны Украины, пока Верховная рада не одобрит его прошение об отставке, заявил сам руководитель ведомства после беседы с президентом Незалежной Владимиром Зеленским.
Я буду исполнять свои обязанности, пока Рада не примет решение. Потому что тогда, когда страна находится в состоянии войны, это очень опасно — оставлять Вооруженные силы без координации системы управления и без руководства, — цитирует военного «Укринформ».
Заявление об отставке он написал 20 мая. Документ составлен на имя нового лидера Украины — Владимира Зеленского. В этот же день глава СБУ Василий Грицак и все его заместители подали рапорты об увольнении.
Ранее News.ru сообщал, что бывший шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Незалежной. Церемония передачи власти состоялась в Верховной раде.
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В мире , Украина , Василий Грицак , Степан Полторак , Владимир Зеленский , Министерство обороны , СБУ , Верховная Рада , Укринформ
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