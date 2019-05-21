Полторак останется главой Минобороны Украины до решения Рады

Я буду исполнять свои обязанности, пока Рада не примет решение. Потому что тогда, когда страна находится в состоянии войны, это очень опасно — оставлять Вооруженные силы без координации системы управления и без руководства, — цитирует военного «Укринформ».

Заявление об отставке он написал 20 мая. Документ составлен на имя нового лидера Украины — Владимира Зеленского. В этот же день глава СБУ Василий Грицак и все его заместители подали рапорты об увольнении.

Ранее News.ru сообщал, что бывший шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Незалежной. Церемония передачи власти состоялась в Верховной раде.