Украинские паспорта предложили выдавать за 10 минут

Один из основателей интернет-банка Monobank Дмитрий Дубилет предложил властям Украины упростить получение украинского гражданства. Об этом бизнесмен написал в своем Telegram-канале.

Так, по мнению Дубилета, подача заявления на гражданство должна быть доступна только в онлайн-режиме и происходить в несколько кликов.

«Паспорт выдается прямо в аэропорту и занимает не больше десяти минут (ВИП-проход для будущих граждан Украины). Вместе с паспортом выдаем бутылку игристого и садим в такси, — добавил он.

Бизнесмен подчеркнул, что наличие украинского гражданства не должно нести в себе особых обязательств, кроме небольшого административного сбора и ежегодного приезда в страну. Эти предложения, по его словам, дадут стране приток туристических доходов и инвестиций, а также повысят имидж Украины за границей.

«Измеримая цель — достичь за пять лет показателя 45 миллионов украинцев», — заключил Дубилет.

20 мая после принесения присяги президент Владимир Зеленский пообещал дать украинское гражданство тем, кто готов строить новую, сильную и успешную Украину. К жителям Донбасса и Крыма он обратился на русском языке.

В начале мая Зеленский заявил, что у него есть несколько «ходов» в ответ на решение Москвы выдавать российские паспорта в упрощенном порядке. Он также отметил, что власти России «зря тратят время» в попытках «соблазнить» украинцев своим гражданством.

По данным Государственной службы статистики, численность населения Украины на 1 января 2019 года составляет 42,2 миллиона человек.