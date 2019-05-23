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Радикалы обжаловали указ Зеленского о роспуске Рады в Верховном суде 

Lenta.ru + ещё 37 1 час назад
Фото: Reuters
Националистическая организация «Спільна справа» обжаловала в Верховном Суде указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Об сообщают «Українськi Новини».
«"Спільна справа" обжаловала незаконный указ Зеленского о роспуске Верховной Рады в Верховном суде Украины», — сообщил лидер организации Александр Данилюк. О сроках рассмотрения иска не сообщается.
Он также добавил, что выборы должны проходить по открытым партийным спискам, а кандидатам необходимо подавать электронные декларации о доходах.
Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады 20 мая во время своей инаугурационной речи, соответствующий указ был опубликован на следующий день. Досрочные выборы назначены на 21 июля. По его словам, поводом для такого решения стал чрезвычайно низкий уровень доверия граждан к парламенту.
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий назвал этот указ незаконным. По его мнению, это приведет страну к конституционному кризису.
«Спiльна справа» — украинское националистическое движение, изначально созданное с целью свержения режима Виктора Януковича. Организация выступила в качестве одного из инициаторов Евромайдана. Движение приобрело известность своими акциями по захвату административных зданий во время Евромайдана.
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В мире , Украина , Виктор Янукович , Александр Данилюк , Владимир Зеленский , Андрей Парубий , Верховная Рада
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