Ликвидацию командира ДНР засняли с беспилотника

Убийство комбата ДНР попало на видео

Украинские военные убили в Донбассе комбата Евгения Шабанова с позывным Лунь и засняли это на видео. Его в фейсбуке опубликовал благотворительный фонд помощи украинской армии «Вернись живым».

На кадрах, снятых с беспилотника, видна дорога, стоящий на ней автомобиль и передвигающиеся рядом люди. В какой-то в нескольких метрах от машины происходит взрыв.

После того как дым рассеялся стало видно, что некоторые из людей, стоявших неподалеку, теперь лежат, а другие отбежали от авто.

По данным «Вернись живым», одним из лежащих людей был командир батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады ДНР Евгений Шабанов с позывным Лунь. В результате взрыва он погиб.

Благотворительный фонд, «декларирующий принципы аполитичности», озаглавил видео как «Минус боевик», а в описании к нему назвал убийство Шабанова «быстрым, изящным, ювелирным».