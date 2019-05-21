Ликвидацию командира ДНР засняли с беспилотника

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Убийство комбата ДНР попало на видео 

Рамблер 36 минут назад
Украинские военные убили в Донбассе комбата Евгения Шабанова с позывным Лунь и засняли это на видео. Его в фейсбуке опубликовал благотворительный фонд помощи украинской армии «Вернись живым».
На кадрах, снятых с беспилотника, видна дорога, стоящий на ней автомобиль и передвигающиеся рядом люди. В какой-то в нескольких метрах от машины происходит взрыв.
После того как дым рассеялся стало видно, что некоторые из людей, стоявших неподалеку, теперь лежат, а другие отбежали от авто.
По данным «Вернись живым», одним из лежащих людей был командир батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады ДНР Евгений Шабанов с позывным Лунь. В результате взрыва он погиб.
Благотворительный фонд, «декларирующий принципы аполитичности», озаглавил видео как «Минус боевик», а в описании к нему назвал убийство Шабанова «быстрым, изящным, ювелирным».
В мире , Видео , Евгений Шабанов
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