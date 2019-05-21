Штраф и сбор: Зеленский поплатился за голос за себя

31 марта Зеленский выиграл первый тур выборов президента Украины. В ходе второго, 21 апреля, Зеленский продемонстрировал журналистам бюллетень, на котором было видно, что он проголосовал за себя самого.

Полиция составила против Зеленского административный протокол о незаконной агитации. На прошлой неделе Оболонский районный суд Киева признал его виновным и оштрафовал на 850 гривен или 2091 рубль. Кроме того, Зеленского обязали оплатить судебный сбор.

Юрист президента Игорь Пугайко рассказал «Украинским новостям», что его клиент не стал обжаловать решение суда, а выполнил его в полной мере.