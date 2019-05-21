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Штраф и сбор: Зеленский поплатился за голос за себя 

Рамблер 23 минуты назад
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский заплатил штраф за демонстрацию избирательного бюллетеня с голосом за себя самого, рассказал «Украинским новостям» его адвокат Игорь Пугайко.
31 марта Зеленский выиграл первый тур выборов президента Украины. В ходе второго, 21 апреля, Зеленский продемонстрировал журналистам бюллетень, на котором было видно, что он проголосовал за себя самого.
Полиция составила против Зеленского административный протокол о незаконной агитации. На прошлой неделе Оболонский районный суд Киева признал его виновным и оштрафовал на 850 гривен или 2091 рубль. Кроме того, Зеленского обязали оплатить судебный сбор.
Юрист президента Игорь Пугайко рассказал «Украинским новостям», что его клиент не стал обжаловать решение суда, а выполнил его в полной мере.
Второй тур выборов Владимир Зеленский выиграл, набрав прочти втрое больше голосов, чем его соперник Петр Порошенко (73,23% против 24,46%). Вчера Зеленский стал главой государства официально — в Раде состоялась его инаугурация, — а сегодня лично назначил себя верховным главнокомандующим.
Комментарии
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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