Лидер Радикальной партии Украины вступил в перепалку с охраной президента

Ляшко, приехавший на совещание в администрацию президента на велосипеде, вел видеотрансляцию, которую передавали украинские телеканалы. Но перед входом в зал совещаний его остановила охрана, которая потребовала сдать телефон, с чем Ляшко не согласился и вступил в перепалку с охранниками. Не помог ему и Зеленский, который, пожав руку Ляшко и спросив, как тот относится к роспуску Рады, пошел на консультации.

"Президент не дал мне возможности пройти в зал и позволил охране заблокировать мне путь", — посетовал Ляшко в эфире. Лидер "радикалов" заявил, что, таким образом, после смены президента в стране ничего не поменялось. "Как при Петре Порошенко, так и при Зеленском мы видим закрытые кулуарные переговоры", — сказал Ляшко.

Накануне Ляшко также отметился перепалкой с Зеленским. Она произошла во время вступления в должность нового президента в Верховной раде. Тогда, говоря о ситуации в Донбассе, Зеленский перешел на русский язык. В этот момент Ляшко перебил его, крикнув, что присутствующие в Раде депутаты "понимают украинский язык". Зеленский в ответ заметил, что они "понимают и украинский, и русский", и сказал Ляшко, что он "продолжает делить людей по паспорту и языку".

Во вторник Зеленский пригласил на консультации лидеров фракций Рады и ее руководство по вопросу досрочного прекращения полномочий парламента в связи с тем, что накануне, вступая в должность, президент заявил о роспуске Рады и проведении в стране в течение двух месяцев парламентских выборов.

Согласно Конституции, внеочередные выборы в Верховную раду назначаются президентом и проводятся в течение 60 дней со дня опубликования указа о досрочном прекращении полномочий парламента.