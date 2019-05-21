Макрон призвал ЕС объединиться против влияния России, Китая и США

Китая и США. Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал страны Евросоюза объединиться, чтобы «противостоять влиянию» России

«Либо мы решим разделиться и станем площадкой, на которой китайцы, россияне и американцы смогут оказывать влияние и вести свою игру, либо мы решим восстановить контроль и быть суверенными», — заявил Макрон в интервью 40 региональным французским изданиям в преддверии выборов в Европарламент.

По словам французского лидера, россияне и американцы «никогда еще так навязчиво» не финансировали партии правого толка. При этом он заявил о предполагаемых связях экс-советника Трампа Стивена Бэннона с правыми популистами во Франции, передает Deutsche Welle.

Макрон назвал предстоящие выборы в Европарламент важнейшими с 1979 года, указав на «экзистенциальные угрозы Евросоюзу», и призвал после выборов принять «основополагающую европейскую конвенцию». В частности, он предлагает главам государств, новым представителям исполнительной и законодательной власти вместе с гражданами разработать европейскую стратегию на ближайшие пять лет.

Одновременно Макрон заявил, что отношения Германии и Франции снова выровнялись. Президент Франции отметил взаимоуважение и продуктивную совместную работу с канцлером Германии Ангелой Меркель