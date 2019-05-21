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Макрон призвал ЕС объединиться против влияния России, Китая и США 

Деловая газета «Взгляд» 25 минут назад
Фото: Reuters
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал страны Евросоюза объединиться, чтобы «противостоять влиянию» России, Китая и США.
«Либо мы решим разделиться и станем площадкой, на которой китайцы, россияне и американцы смогут оказывать влияние и вести свою игру, либо мы решим восстановить контроль и быть суверенными», — заявил Макрон в интервью 40 региональным французским изданиям в преддверии выборов в Европарламент.
По словам французского лидера, россияне и американцы «никогда еще так навязчиво» не финансировали партии правого толка. При этом он заявил о предполагаемых связях экс-советника Трампа Стивена Бэннона с правыми популистами во Франции, передает Deutsche Welle.
Макрон назвал предстоящие выборы в Европарламент важнейшими с 1979 года, указав на «экзистенциальные угрозы Евросоюзу», и призвал после выборов принять «основополагающую европейскую конвенцию». В частности, он предлагает главам государств, новым представителям исполнительной и законодательной власти вместе с гражданами разработать европейскую стратегию на ближайшие пять лет.
Одновременно Макрон заявил, что отношения Германии и Франции снова выровнялись. Президент Франции отметил взаимоуважение и продуктивную совместную работу с канцлером Германии Ангелой Меркель.
На прошлой неделе глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что высказывания американского посла в Берлине Ричарда Гренелла по газу неприемлемы, напомнив, что Германия не является колонией США.
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Комментарии
В мире , Европа , Ангела Меркель , Бундестаг , ЕС , Европарламент , Deutsche Welle , Китай , США , Франция
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