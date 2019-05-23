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Трамп призвал демократов прекратить «играть в свои игры» 

Российская Газета + ещё 14 2 часа назад
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп призвал лидеров демократов в конгрессе заниматься законотворчеством, а не расследованиями. По мнению главы государства, совмещать одно с другим невозможно.
"Пусть Чак, Нэнси, Джерри, Адам и все остальные прекратят играть в свои игры", — написал Трамп в среду Twitter. Это обращение адресовано спикеру нижней палаты Нэнси Пелоси, лидеру демократического меньшинства в сенате Чаку Шумеру, председателю юридического комитета палаты представителей Джерролду Надлеру и главе комитета палаты представителей по разведке Адаму Шиффу.
Ранее в среду, выступая перед журналистами, Пелоси заявила, что глава Белого дома вовлечен в сокрытие информации о расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера. После такого заявления Трамп отменил запланированную на этот же день встречу с лидерами демократов. Вместо этого он собрал прессу и опроверг слова Пелоси, подчеркнув, что не собирается общаться с демократами, пока они продолжают "надуманные расследования".
Пелоси в свою очередь выступила с заявлением, что Трамп препятствует правосудию, отметив, что это может стать поводом для импичмента. Известно также, что в среду Пелоси созвала на совещание ряд демократов, которые требуют начать в отношении президента процедуру импичмента, пишет РИА Новости.
Напомним, в апреле минюст США опубликовал отредактированную версию доклада Мюллера о "российском вмешательстве" в американские выборы 2016 года. В рамках этого дела спецпрокурор также расследовал, имел ли место сговор Трампа с российскими властями, а также препятствовал ли он правосудию. После двух лет тщательного расследования Мюллер не нашел доказательств сговора избирательного штаба Трампа с Россией, а также попыток оказать влияние на ход расследования со стороны президента.
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Комментарии1
В мире , Роберт Мюллер , Чак Шумер , Дональд Трамп , Министерство юстиции США , РИА Новости , США
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