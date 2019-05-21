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США ждут от Китая применения крымского опыта России 

News.ru 2 часа назад
Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
На фоне тарифных войн между США и КНР растут ожидания, что китайские власти предпримут военную провокацию в Южно-Китайском море. По крайней мере, такой вывод можно сделать из действий американской стороны, которая в очередной раз санкционировала проход корабля ВМС США Preble через акваторию близ рифа Скарборо. В экспертной среде предупреждают, что в этом регионе КНР может повторить «крымский» опыт России. Именно для этого китайские аналитики внимательно изучают события 2014 года.
О том, что корабль Preble нарушил суверенитет Китая, заявил на своём регулярным брифинге официальный представитель китайского МИДа Лу Кан. Пекин, как уточнил дипломат, выразил протест Вашингтону в связи с произошедшим.
Эсминец ВМС США Preble без разрешения правительства Китая вошёл в акваторию островов Хуанъянь, — заявил официальный представитель дипведомства.
По его словам, корабли ВМС Народно-освободительной армии Китая передали американскому экипажу соответствующее предупреждение. По словам китайской стороны, шаги, на которые пошел Preble, навредили миру, безопасности и порядку в этом регионе.
США пренебрегают волей стран региона поддерживать мир и стабильность в Южно-Китайском море. Они используют право на свободу воздушной и морской навигации в качестве предлога для нанесения вреда миру и стабильности в регионе, — сказал Лу Кан. — Мы решительно призываем США прекратить подобные провокации. Китай продолжит принимать все необходимые меры для защиты национального суверенитета и безопасности, а также поддержания мира и стабильности в Южно-Китайском море.
Preble прошёл в пределах 12 морских миль от рифа Скарборо для того, чтоб «бросить вызов неумеренным морским претензиям и сохранить доступ к водным путям, установленным международным правом», заявили в американском военном ведомстве. Это далеко не первый инцидент в Южно-Китайском море за этот месяц. 6 мая два корабля американских ВМС прошли недалеко от спорного архипелага Спратли. Как заявил тогда представитель Седьмого флота морских сил США Клей Досс, эсминцы Preble и Chung-Hoon прошли вблизи рифов Гавен и Джонсон. По мнению американской стороны, такие действия должны «бросить вызов чрезмерным морским претензиям и сохранить доступ к водным путям в соответствии с международным правом». Китай же защищает свои проекты в Южно-Китайском море и заявляет, что США несут ответственность за увеличение напряжённости в регионе отправкой военных кораблей и самолётов. Недавно командование китайского флота заявило, что свобода судоходства не должна использоваться для ущемления прав других стран.
Территориальные споры вокруг Южно-Китайского моря идут уже много десятилетий. Эти противоречия прежде всего касаются архипелага Сиша (Парасельские острова), островов Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). Помимо китайской стороны, в этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. В настоящее время к совместным военным учениям в Южно-Китайском море приступили Индия и Сингапур. Манёвры, которые проходят под кодовым названием SIMBEX, должны продлиться до 22 мая. Прошлогоднее мероприятие такого рода проходило в Индийском океане, у Индийских Андаманских и Никобарских островов. Вероятно, эти учения адресованы в первую очередь китайской стороне, для которой вопрос Южно-Китайского моря остаётся достаточно болезненным. Аналитики спорят о том, какой сценарий может быть запущен в ход военными Поднебесной в том случае, если эскалация с Соединёнными Штатами достигнет своего пика. Те гипотезы, которые есть у экспертов, вряд ли обрадуют американское командование.
Отчасти ответ на этот вопрос даёт недавнее исследование Hudson Institute, посвящённое анализу российско-китайских отношений. Автор доклада, эксперт Ричард Вайц, обращает внимание на то, что Пекин и Москва не полностью поддерживают шаги друг друга в том, что касается территориальных претензий. Китайская сторона, например, не одобрила крымскую кампанию России, в то время как обширные претензии Китая на часть Южно-Китайского моря не встречают официальной российской дипломатической поддержки. Обе страны обеспокоены тем, что они могут оказаться втянутыми в военные конфликты с третьими сторонами, убеждён автор исследования. Однако между российской и китайской сторонами продолжается партнёрство и даже обмен опытом. Как обращает внимание Вайц, Китай активно изучает российский опыт в контексте крымских событий, пытается получить оперативные знания в сфере экспедиционной логистики и способов защиты военных баз за рубежом. Доклад Hudson Institute заключает: российское правительство уже продемонстрировало ловкость в использовании военных сил для достижения стратегических целей возможностей. И не исключено, что китайское руководство строит свои расчёты по поводу решения территориальных проблем на российском опыте.
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