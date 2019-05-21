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Грузия: власти проводят кампанию по удалению татуировок (Eurasianet, США) 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: © РИА Новости, Виталий Аньков
По всему бывшему СССР татуировки являются тщательно закодированным визуальным языком, отображающим положение человека в криминальном мире. Благодаря правительственной инициативе многие жители Грузии, которые неудачно выбрали татуировку, могут все исправить. Программа, отмечается в статье издания Eurasianet (США) , предназначена для осужденных, история преступной жизни которых отражена в виде наколок на теле.
В этом году министерство юстиции Грузии выделит 48 тысяч лари (около 17 тысяч 500 долларов), чтобы помочь стереть следы преступного прошлого с тел порядка 60 бывших заключенных и лиц, все еще отбывающих сроки. Программа была запущена в 2012 году министром юстиции Теей Цулукиани.
По всему бывшему СССР татуировки являются тщательно закодированным визуальным языком, отображающим положение человека в криминальном мире и историю его судимостей. Например, восьмиконечные звезды под ключицами — татуировка криминальных авторитетов, а черепа — убийц. Криминальный боди-арт, наряду с целым жанром песен о бандитской жизни, служил для романтизации криминальной субкультуры.
Цулукиани считает, что избавление от подобных татуировок — часть процесса реинтеграции бывших осужденных в обычную жизнь. «Татуировки мешают ресоциализации и реабилитации», — сказала она журналистам. Правительство должно оказывать содействие в этом процессе, т.к. «удаление татуировок становится все более сложным и дорогим» процессом, и может привести к повреждениям кожи.
«Подростки постоянно придумывают новые методы непрофессионального нанесения татуировок. Я хотела бы призвать [осужденных и бывших заключенных] не калечить свои руки, свою кожу».
К сожалению Цулукиани, ее предупреждение вызвало издевательские замечания в интернете. Многие шерили ее заявление, приправляя их насмешками, или называли данную инициативу очередным примером разбазаривания властями денег налогоплательщиков.
«А не могло ли правительство оплатить мне депиляцию? А то волосы на теле мешают мне интегрироваться в общество», — написал в шутку один пользователь.
Некоторые предложили Минюсту запустить телепрограмму, с Цулукиани в качестве ведущей, по типу британской Tattoo Fixers, в которой профессиональные татуировщики превращают бандитские символы в птиц и цветы. По мнению критиков инициативы, государственные средства должны направляться на более существенные программы реинтеграции, включая образование, приобретение профессиональных навыков и устройство на работу, но некоторые профильные некоммерческие организации выступили в поддержку министра и ее инициативы.
«Это довольно важный и уникальный проект, который реализуется в течение нескольких лет, поэтому все эти споры вокруг него трудно понять», — сказала новостному веб-сайту Netgazeti Цира Чантурия, директор по Южному Кавказу организации Prison Reform International.
«Эта программа особенно важна для несовершеннолетних осужденных… она помогает сделать так, чтобы их не отождествляли с их криминальным прошлым», — добавила она.
По словам Цулукиани, программа не является обязательной, и до сих пор помощью воспользовались 123 человека.
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В мире , Статьи , Минюст РФ , Грузия , США
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